Mientras que ante la posibilidad de que en algún país no dejen ingresar a equipos italianos como Ferrari y Alpha Tauri, Ross Brawn, responsable técnico de FOM, avisó que “si un equipo no puede entrar en un país, no podremos organizar la carrera porque sería injusto. Obviamente si alguien elige no ir, es su decisión, pero si alguien no puede entrar en el país por una decisión política, no sería una competición justa”.