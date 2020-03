Con su brazo derecho había envuelto la pelota y cuando estaba apunto de soltarla, puso la izquierda por delante para que el esférico no salga de su poder. Sin embargo, su cuerpo no actuó tan rápido como su mente y el balón se le resbaló, con tanta mala suerte que picó hacia su propio arco y cruzó la línea de gol. Su esfuerzo por evitarlo no fueron suficientes y aunque logró volver a contenerlo, éste ya había ingresado a su propia portería.