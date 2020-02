Recién a los 21 años abandonó el básquet, cuando el fútbol profesional irrumpió en su vida por casualidad: “Me vieron atajar en un partido amateur y me vieron cualidades para atajar en primera. Me descubrió Walter Taibo, un ex arquero que jugó en Huracán: iba a dirigir en River Plate de Montevideo y me dijo que le gustaría llevarme porque me veía condiciones para atajar en el fútbol profesional. Sin hacer ningún tipo de divisiones inferiores, debuté en primera directamente”.