“La confianza de Scaloni fue fundamental. Estuve en todas las convocatorias. eso es importante para mi”, develó Martínez. El ex Racing, al ser consultado sobre Jorge Sampaoli, quien finalmente decidió no llevarlo al Mundial de Rusia, expresó: “Siempre trabajé en Racing para dar lo mejor, pero eso quedó atrás para mí. Ahora trabajo para conseguir los objetivos que tengo por delante. Estaba en un gran momento en Racing, pero el que decide es el entrenador y decidió no llevarme. Estuve en la lista de 30, pero no en la de 23. Agaché la cabeza y seguí trabajando”.