También tuvo una experiencia curiosa en Guinea Ecuatorial: dirigió a la selección por un día, en un duelo ante Camerún por la Copa África. “Coincidió que estaba allí y me ofrecieron el cargo. Acababa de dimitir Antonio Dumas, un brasileño que estaba de seleccionador, y me pidieron por favor que me hiciera cargo de la selección”, contó en el sitio Público de España. “Estuve durante bastante tiempo conociendo el país, su vida, sus infraestructuras, sus posibilidades. Fue ahí, a medida que pasaba el tiempo donde me di cuenta de que esta gente no tenía intenciones ni seriedad ni nada que se pareciese a firmar un contrato. En uno de los viajes me tuvieron tres días en el hotel sin que apareciese nadie", narró.