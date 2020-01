Cristiano, claro, se toma el paso a paso con extrema disciplina. Lo mismo sucede con el entrenamiento. Hace unos días, Mehdi Benatia, ex jugador de la Juventus, contó una anécdota que ilustra los esfuerzos del jugador portugués para sostenerse en la élite del fútbol. "En un partido ante Atalanta en Bergamo los dos fuimos suplentes porque a los tres días íbamos a jugar otro encuentro y el entrenador quiso hacer rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso, Cristiano me dijo: ‘¿Qué vas a hacer ahora?’. Yo le contesté: ‘Son las once de la noche. Me voy a casa. ¿Por qué?’. Y él me dijo: ‘¿Vamos a hacer algo de ejercicio en el gimnasio? No sudé y lo necesito. ¿Vienes?’ Yo le respondí que eran las once de la noche y sólo quería llegar a casa y ver la televisión. En ese momento me di cuenta de que Cristiano no es una persona normal. Cuando trabajas con él lo respetas más porque ves que sacrificó toda su vida por el fútbol”, narró. Pues bien, la dieta no hace más que refrendar el concepto.