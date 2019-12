“La Fórmula 1 es sin duda lo más destacado del automovilismo y es genial conducir un automóvil... absolutamente sí y disfruté cuando he estado en Nurburgring manejando para divertirme un poco, pero hacerlo en serio, no. Estoy cansado de esto, no fue por eso (que se retiró). Lo decidí porque Mercedes me dio la opción de continuar en el futuro y realmente no me gustó. Ha llegado a mi una nueva vida y eso es muy agradable. Quiero decir, incluso cuando volví después de la primera vez que me retiré, realmente no lo extrañé, porque tengo muchas otras cosas placenteras que hacer, así que tengo una buena vida”.