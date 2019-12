“No se iba a jugar el partido soñado que yo esperaba que se juegue. Pude sentir finalmente que todo se derrumbaba”, esbozó el ex número uno del planeta y ganador de 20 Grand Slams (el deportista que más títulos posee en la historia de esta envergadura) antes de pedir un minuto para no volver a quebrarse delante de la cámara. “Sentí que este era uno de los lugares donde siempre quise volver. Que eso sucediera no fue bueno”, agregó.