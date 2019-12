La competencia retroalimentó a los cracks en sus brillantes carreras. En una entrevista con France Football tras ganar el Balón de Oro, Messi confesó: “Me gustaba tener cinco Balones de Oro y ser el único. Cuando Cristiano me igualó -en 2017-, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía méritos para llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más”.