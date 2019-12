Amable y suelta ante la nota, Celia confesó que su hijo le hizo una sorpresa con el galán Gustavo Bermúdez hace algunos días atrás: “No nos gusta aparecer en los medios. Marcelo (Tinelli) siempre me invita para ir al programa, que yo de por sí soy cholula, la única de la familia, lo sigo, me miro todo. Miro el Bailando. A Marcelo lo quiere mucho, tenemos una amistad con él, con Guille (Valdes). Son divinos. Marcelo lo nombra un montón, Nico (Vázquez) también... El otro día fueron a comer Adrián (Suar) y Gustavo Bermúdez. El otro día me cargaban porque Gustavo siempre fue... Lio me hizo un video para que Gustavo me mande. Me hizo hacer un video porque fueron a cenar a su casa y me hizo un video. ¡Una vergüenza! Está siempre igual...”.