Tras no acudir al teatro La Scala en donde sí estaban sus competidores Lionel Messi y Virgil Van Dijk el portugués no pasó desapercibido y, tras la victoria del argentino, quien se consagró como el mejor futbolista de la temporada 2018-2019 según la FIFA, publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. “La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian a los profesionales de los aficionados. En cualquier momento un gran día comienza como uno pequeño, aunque no puedes hacer todo, haz todo lo que puedas para que tu sueño sea una realidad. Y trata de tener en cuenta que después de la noche siempre viene el amanecer”, escribió el portugués en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que apareció recostado y leyendo sobre un sillón, mientras que su hijo escribía en el escritorio.