Con socios como Ángel Di María, Kylian Mbappé (anotó los otros dos goles frente al Marsella) y Neymar (hoy lesionado), Icardi está haciendo gala de sus virtudes como realizador. Y cuando fue consultado por su gran momento, marcó la diferencia con lo que ocurría con el Neroazzurro, en un dardo encubierto a sus ex compañeros. “He jugado con algunos jugadores realmente buenos, pero claramente este es el mejor equipo en el que he jugado. Jugar con jugadores así es fantástico. Me llevo muy bien con todos y puedo marcar goles”, señaló, y sus declaraciones dieron en el blanco en Milán.