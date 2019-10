“La verdad es imposible, es difícil que cualquier piloto del mundo llegue, como mexicano me gustaría como en su momento estuvo Esteban, pero es un mundo muy complicado, desde los 14 años me fui a vivir a Europa, tristemente el nivel no da para que podamos ir a F1, espero pronto podamos tener otro piloto mexicano porque es un deporte de pocas oportunidades, creo que como mexicanos nos gustaría que pata cuando ya no esté tengamos otro mexicano”, finalizó.