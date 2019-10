Sin embargo esa temporada que generó la ilusión en millones de argentinos -no solo los que eran amantes del automovilismo-, tuvo un duro desenlace. La historia de la F-1 en 1981 empezó a escribirse previo al arranque de la temporada. Es cierto que Lole terminó solo un punto abajo del a la postre campeón, el brasileño Nelson Piquet. Aunque hubo una serie de hechos que fueron determinantes para que Carlos no pudiera consagrarse. Él no perdió el título en la última fecha, si no que fue mucho antes.