Las poderosas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa en Shanghai, donde venció al belga David Goffin 7-6 (7) y 6-4 y sacó el boleto a los cuartos de final. “No estoy retirado de la Copa Davis de manera oficial. Así que no sé qué decirte. Quizás, pero está más cerca el no que el sí", reconoció quien enfrentará mañana al alemán Alexander Zverev.