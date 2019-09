Julián Montoya (9): Fue la gran figura del partido, el man of the match elegido por la organización de World Rugby. Con las tres conquistas que obtuvo entró en la historia del rugby argentino (es el segundo que obtiene esa marca en mundiales, e igualó a Martín Gaitán, que obtuvo tres en 2003). Además hasta el momento es el try man del mundial con 4 conquistas.