Ricky Hatton confesó que alguna vez por su cabeza pasaron las peores ideas. Las cosas no estaban bien con sus padres por cuestiones de dinero y al símbolo del boxeo inglés no le importaba "si vivía o si moría". Su presente no genera mayor tranquilidad luego del video que se viralizó en las últimas horas: fue filmado en absoluto estado de ebriedad en un bar de España.