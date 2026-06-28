México

Despídete de estas exposiciones temporales en CDMX antes de que se vayan en julio 2026

Julio marca el final para varias muestras temporales en la capital, con propuestas que reúnen arte, historia y experiencias interactivas

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Pintura de una mujer rubia recostada entre alcatraces blancos en un museo, con dos personas observando otras obras al fondo
Varias exposiciones temporales se despiden de la Ciudad de México en julio de 2026; aún puedes visitarlas antes de su cierre definitivo. (Secretaría de Cultura)

El calendario cultural de la Ciudad de México entra en su recta final para varias exposiciones temporales que han definido la agenda artística de este año.

Exposiciones, piezas inéditas y experiencias inmersivas concluyen en julio de 2026 y ofrecen a los visitantes una última oportunidad para recorrer sus salas y vivir de cerca el arte, la nostalgia y la innovación.

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Quienes buscan aprovechar las últimas semanas de estas muestras encuentran aquí un repaso de lo que aún pueden visitar antes del cierre. Las fechas límite varían entre el 5 y el 31 de julio.

Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander

La exposición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander extiende su permanencia en el Museo de Arte Moderno hasta el 19 de julio de 2026.

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Reúne 68 piezas que recorren la construcción de la identidad nacional y los lenguajes plásticos del siglo XX.

La selección incluye obras de Frida Kahlo, como “Autorretrato con collar” y “Diego en mi pensamiento”, así como el óleo “Vendedora de alcatraces” de Diego Rivera.

También participan José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y María Izquierdo, en un diálogo entre tradición y experimentación. Veintisiete de estas piezas cuentan con declaratoria de Monumento Artístico.

La muestra se articula en cuatro núcleos temáticos y permite observar símbolos, estilos e ideas que mantienen vigencia en la plástica nacional. El acceso es en Paseo de la Reforma, dentro del Bosque de Chapultepec.

La Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, sonríe de pie frente al cuadro "Autorretrato con collar" de Frida Kahlo en un museo
Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, en la inauguración de la exposición "Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander" en el Museo de Arte Moderno. (Secretaría de Cultura)

Remedios Varo. Habitantes de lo insólito

La exposición Remedios Varo. Habitantes de lo insólito reúne cerca de 90 piezas en el Museo de Arte Moderno y cierra el 5 de julio de 2026.

El recorrido incluye pinturas, dibujos, fotografías y cuadernos de trabajo provenientes del Fondo Artístico de Remedios Varo.

La muestra se organiza en tres núcleos: Nómadas del exilio, Seres iniciáticos y Anatomías fantásticas.

El público accede a bocetos poco conocidos y ejercicios lúdicos inspirados en la artista. Los visitantes pueden escribir cartas y relatos, replicando ejercicios que Varo practicaba con su círculo.

El acceso es gratuito los domingos y la sede está en Paseo de la Reforma, en el Bosque de Chapultepec. La exposición es apta para todo público, incluidas infancias y adolescencias.

Vista interior de una sala de exposición con paredes rojas y suelo de madera. Varias personas observan cuadros enmarcados colgados en la pared
La exposición Remedios Varo. Habitantes de lo insólito reúne cerca de 90 piezas en el Museo de Arte Moderno y cierra el 5 de julio de 2026. (Secretaría de Cultura de México)

Fútbol y Arte: Esa misma emoción

El Museo Jumex exhibe hasta el 26 de julio de 2026 la muestra Fútbol y Arte: Esa misma emoción, que explora el fútbol como fenómeno social, estético y político en el contexto del Mundial 2026.

La curaduría, a cargo de Guillermo Santamarina, aborda temas de género, comunidad e identidad desde el arte contemporáneo.

La exhibición integra obras históricas y piezas comisionadas, con participación de Diego Berruecos, Iñaki Bonillas, Sofía Echeverri y el colectivo Tercerunquinto.

Entre los atractivos destaca la instalación Tribunas (2026), que permite la interacción con butacas recuperadas del Estadio Azteca y nombradas en honor a futbolistas.

Pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías y videos completan el recorrido. El acceso es libre de martes a domingo.

Instalación circular de bloques de hormigón grises y azules sobre suelo de arena clara, con pantalla de televisión mostrando partido de fútbol y cuadros en la pared
La muestra estará disponible hasta el 26 de julio de 2026. (@FundacionJumex)

Formula 1®: La Exhibición

La Formula 1®: La Exhibición seguirá abierta durante el mes de julio de 2026 en Yama Punta Museo, en Coyoacán.

Según indica el portal oficial hasta el momento, la experiencia permanecerá disponible durante este mes.

El recorrido abarca seis salas temáticas con autos históricos, objetos originales, simuladores y material audiovisual inédito para todos los públicos.

La experiencia permite sumergirse en la evolución tecnológica y los grandes momentos de la Fórmula 1®, además de rendir homenaje a pilotos internacionales y mexicanos.

Los boletos se adquieren solo en línea, el acceso es para todas las edades y menores de tres años entran gratis.

Se recomienda consultar fechas y horarios en la plataforma oficial, pues hasta ahora la experiencia solo tiene asegurada su permanencia durante julio.

Colección de cascos de Fórmula 1 en exhibición sobre estantes de rejilla metálica, con paneles informativos y logotipos de F1
La exposición seguirá abierta durante el mes de julio de 2026. (@F1Exhibition)

Las exposiciones concluyen en distintas fechas a lo largo de julio, por lo que se recomienda consultar horarios y sedes antes de planear la visita.

Cada muestra ofrece una experiencia distinta, desde el recorrido por piezas maestras del arte moderno mexicano hasta la interacción en escenarios emblemáticos de la cultura popular y el deporte.

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