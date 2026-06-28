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Autoridades aseguran distintos ejemplares de especies exóticas en Chalco

Una denuncia anónima por maltrato animal desató un operativo que terminó con nueve especies aseguradas y un hombre detenido

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Una denuncia anónima por maltrato animal desató un operativo que terminó con nueve especies aseguradas y un hombre detenido. Créditos: Fiscalía Edomex
Una denuncia anónima por maltrato animal desató un operativo que terminó con nueve especies aseguradas y un hombre detenido. Créditos: Fiscalía Edomex

Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desencadenó un operativo en San Gregorio Cuatzingo, en el municipio de Chalco. La denuncia ciudadana alertó sobre posible maltrato animal en un inmueble de la zona, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar y obtener de una autoridad judicial la orden de cateo correspondiente.

Al ejecutar la diligencia, participaron de forma conjunta elementos de la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Seguridad Pública del municipio de Chalco y Protección Civil, en un despliegue que reunió los tres niveles de gobierno.

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Las especies halladas en el inmueble

Al interior del predio, las autoridades localizaron nueve especies en posibles condiciones de maltrato. El hallazgo incluyó un puma macho y una hembra, un ocelote (Leopardus pardalis), dos papiones sagrado (Papio hamadryas), un león africano, un cachorro de tigre blanco (Panthera tigris), dos lémures cola anillada (Lemur catta) y una iguana verde.

Al interior del predio, las autoridades localizaron nueve especies en posibles condiciones de maltrato. Créditos: Fiscalía Edomex
Al interior del predio, las autoridades localizaron nueve especies en posibles condiciones de maltrato. Créditos: Fiscalía Edomex

Ninguno de los ejemplares contaba con documentación que acreditara su legal procedencia. Tampoco existían autorizaciones de autoridad alguna para el manejo, contención o resguardo de los animales.

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Un detenido que admitió la compraventa de animales exóticos

Durante el cateo, un individuo identificado como Brandon “N” señaló a las autoridades que se dedicaba a la compra y venta de especies exóticas. La declaración, hecha en el momento de la diligencia, lo colocó de inmediato bajo investigación formal.

Al interior del predio, las autoridades localizaron nueve especies en posibles condiciones de maltrato. Créditos: Fiscalía Edomex
Al interior del predio, las autoridades localizaron nueve especies en posibles condiciones de maltrato. Créditos: Fiscalía Edomex

Al no presentar registro, documentación ni permiso oficial que lo facultara para operar con ese tipo de animales, quedó detenido. La FGJEM inició la carpeta de investigación por el ilícito de maltrato animal.

Inmueble asegurado y ejemplares en resguardo

El predio de San Gregorio Cuatzingo fue asegurado mientras continúan las investigaciones pertinentes. Los ejemplares permanecen en el lugar en tanto las autoridades competentes determinan su reubicación definitiva a un centro de resguardo adecuado.

La permanencia temporal de los animales en el inmueble responde a la necesidad de garantizar su estabilidad mientras se coordinan las instituciones responsables de su atención y traslado.

Marco legal El Código Penal Federal sanciona el tráfico de especies protegidas en su artículo 420 con penas de uno a nueve años de prisión y multas de 300 a 3,000 días. Cuando el delito tiene fines comerciales, la pena se incrementa hasta tres años adicionales. La Ley General de Vida Silvestre obliga a cualquier poseedor a contar con documentación válida y un sistema de marcaje autorizado por la Semarnat.

Operativos previos en el Estado de México

El tráfico de fauna exótica en la entidad acumula antecedentes recientes. En noviembre de 2024, la PROFEPA inspeccionó un domicilio en Ocoyoacac donde halló 36 animales exóticos, entre ellos 17 leones africanos, seis tigres de bengala y dos jaguares, todos ellos sin un solo documento que acreditara la legalidad del predio, lo que derivó en una denuncia penal por posesión y acopio ilegal.

Meses después, en julio de 2025, la misma dependencia manejó 19 ejemplares asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo contra el robo de combustible en el Estado de México y Querétaro, entre los ejemplares encontrados había un cachorro de león, un jaguar juvenil y dos crías de mono araña, varias listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies en peligro de extinción.

La NOM-059-SEMARNAT-2010 es la Norma Oficial Mexicana de protección ambiental vigente desde el 28 de febrero de 2011. Establece las listas de especies nativas de flora y fauna silvestres en riesgo dentro del territorio nacional y las clasifica en cuatro categorías: en peligro de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial y probablemente extintas en el medio silvestre.

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