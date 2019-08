"No sabía exactamente dónde me encontraba. Me siento avergonzado de mi acto porque ahora sé qué sucedió detrás de esas puertas. Borré mi foto por la mañana y haré una donación a una fundación de víctimas de Auschwitz", explicó Zalazar, quien agregó: "Quiero disculparme por todos los que se sintieron ofendidos".