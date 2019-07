Lo importante, para el suizo, es recuperar el esfuerzo realizado durante las más de tres horas de acción y definió ese proceso de un divertido modo en la conferencia de prensa: "No me queda mucha energía para entrenarme intensamente ahora mismo. Lo más importante es, sobre todo, la recuperación. Pegarle a algunas bolas el sábado y calentar el domingo. No creo que tenga mucho que hacer en términos de entrenamiento. Es como en la escuela: el día del examen no tienes que ponerte a leer libros. El trabajo hay que traerlo hecho de antes. Es por eso que pude hacer esto hoy".