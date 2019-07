A pesar de su habitual postura y su frialdad, a Wintour la pone de buen humor estar cerca de Roger y por eso, quienes pudieron presenciar el encuentro, vieron a la editora sonreír y en medio de una charla amena.

El suizo ha reconocido esta amistad con imágenes, invitándola a su palco y expresando su admiración hacia ella. "Anna es increíblemente comprensiva y no puedo agradecerle lo suficiente", dijo en una conferencia de prensa, en la que también admitió que lo asesora en los diseños a la hora de entrar a la cancha. "A veces la he llamado y le pedí consejos de moda. La duda era si manteníamos mi indumentaria como la estoy usando, porque cuando empecé en los '90 era bastante holgada. ¿Debemos cambiar? Creo que las telas son muy importantes y me gustan los colores que elegimos. Ella es muy confiable y creo que consultarle es lo mejor que puedo hacer para traer cosas geniales al tenis", confesaba Federer, quien también contaba que a ella le gusta saber por anticipado la ropa que va a utilizar en cada torneo. Por eso, el año pasado, le preguntó sobre lo que usaría en el US Open y le pidió que le mostrara la indumentaria. "Ella es muy particular en eso y lo quiere saber antes que nadie. Cuando tengo la oportunidad, se lo muestro. A ella le interesa mucho, sobre todo, cuando se trata de Nueva York y de Wimbledon", confesó.