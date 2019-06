"Lo primero que me reportaron es que habían encontrado un quiste complejo y dos días después del chequeo, me entra una llamada de parte del doctor para preguntarme cuándo iba a hacerme el siguiente estudio y le comenté: 'me dijeron que no había prisa, entonces regresando de Copa Oro lo hago', pero me dice que mejor lo haga antes posible", contó Layún a la página oficial de su club.