Thiem no ocultó su enfado y abandonó el lugar con un notable malestar. "Ya no soy un júnior", afirmó antes de irse, según la prensa francesa. Según publica el diario deportivo L'Équipe, Serena Williams no tenía ninguna preferencia sobre qué sala de conferencias de prensa utilizar, pero sí había solicitado hacer su intervención cuanto antes.