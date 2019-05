Además, lamentó que la FIFA no haya restituido los bienes confiscados después de su suspensión, especialmente documentos personales y una valiosa colección de relojes cuyos precios oscilan entre los 5 mil y los USD 20 mil. "Creo que no es mucho pedir que me devuelvas mis pertenencias personales", señaló en diálogo con The New York Times