El increíble movimiento al estilo Matrix de un jugador de la MLB para evitar un pelotazo en la cara

El lanzador de los Astros, Colin McHugh, esquivó la bola y se salvó de un fuerte golpe en el rostro. "He estado varias veces a punto ser golpeado. Pero no sé si habrá una más cercana que esta. Gracias a Dios, la bola no iba tan rápido", dijo