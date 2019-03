"Sigo a Valentino desde el año '99. Quería hacerle un homenaje completo, algo que nadie hacía y me pareció un homenaje tremendo. El año pasado busqué la forma de mostrárselo. El domingo antes de la carrera vine muy temprano al circuito, había unos chicos esperándolo, saque la pierna por el medio de la valla. Él me venía mirando mientras firmaba cosas. Cuando lo vio se agarraba la cabeza y decía 'Bellissimo'. Me agarró la pierna, la vio toda y la firmó para que también ese su firma", detalló Laura a Infobae.