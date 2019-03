— Cuando llegué por primera vez aquí, antes de empezar los entrenamientos, y vi el trazado, pensaba que iba a ser un circuito en el que me iba a ir muy bien. Es un circuito muy fluido, con curvas rápidas, y yo siempre he sido un piloto muy preciso, técnico y elegante. Pero la verdad es que normalmente me gustan los circuitos con mucho agarre al asfalto y Argentina no es precisamente uno de esos. El asfalto, sobre todo en los primeros entrenamientos, patina mucho y no tiene muy buen grid, algo que para mi estilo no es lo mejor. Quizás por ello es que solamente conseguí un podio, que fue en 2014, en el primer año. Pero nunca tiro la toalla. Tanto en Sachsenring (Alemania), como en Austin (EEUU) o Argentina, nunca he conseguido ganar, pero hasta que esto acabe y me retire no tiraré la toalla porque hay que intentar ganar en todos los circuitos.