Ante algunas críticas que recibió, Sydney Leroux Dwyer aclaró su situación: "Solo hago cosas sin contacto. Trabajo con pelota. No me pongo en situaciones en las que la pelota pueda rebotar o me puede golpear. No corro con mucha intensidad, y escucho a mi obstetra (que sabe más que las personas en Twitter que me dicen lo que no debería hacer con MI cuerpo)".