Cuatro meses antes de marcharse -15 de mayo de 2011-, salió publicada una entrevista en The New York Times en la que anunció públicamente que es homosexual, convirtiéndose en el primer ejecutivo estadounidense en declararse abiertamente gay. Welts, en la actualidad, es miembro del Consejo Asesor de You Can Play, una campaña dedicada a combatir la homofobia en los deportes.