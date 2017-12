Antes de convertirse en The Greek Freak, Giannis Antetokounmpo vivió una vida llena de privaciones y preocupaciones. "Pasábamos mucho tiempo juntos, pero también fue duro. No sabíamos si íbamos a tener dinero para comer ese día o si me iba a levantar y no ver a mis padres porque los habían deportado", expresó hace un tiempo la máxima estrella de los Milwaukee Bucks.