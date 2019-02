La victoria no fue la única alegría de Maradona, ya que en una de las tribunas del estadio, en la víspera de su sexto cumpleaños, estaba Dieguito Fernando, el hijo que tiene con Verónica Ojeda. "Estoy feliz porque mi hijo Dieguito cumple seis años, me llenó el corazón. Me contaron que gritó los goles", expresó el DT.