El número de futbolistas que defienden los colores de sus selecciones también es otro indicativo de la calidad del plantel. En la actualidad, Boca y River no llegan a la decena de representantes. Leyendo la cartilla de jugadores de ambos equipos, solo Wilmar Barrios y Juanfer Quintero fueron titulares en Rusia. Los dos colombianos, casualmente, han sido relacionados con el Real Madrid. Si hacemos el ejercicio contrario, culés y merengues tienen en sus filas a tres de los mejores arqueros del mundo, a los dos laterales izquierdos más peligrosos en Europa, y centrocampistas y atacantes sin los que no se entienden combinados como Brasil, España, Croacia o Alemania. Por si fuera poco, la pareja de centrales que ganó la Copa del Mundo la formaron un azulgrana y su homólogo madridista: Samuel Umtiti y Raphael Varane. No se sostiene la comparación.