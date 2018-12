De hecho, desde 2013 no se volvió a utilizar el Bernabéu para la final de la Copa del Rey. En España, la sede del partido que decide al ganador se acuerda una vez que se conocen los finalistas. Este factor improcedente no se hace en otros países, y cada año es motivo de discusión. El debate viene porque cada equipo puede decidir si cede su estadio o no, y Florentino lleva cuatro años negando la cancha a los finalistas. La razón oficial: obras en los baños, conciertos, cambios en el césped… La real: el FC Barcelona estaba en esas cuatro finales. Toda España sabe que el presidente del club no quiere ver a los culés celebrando un trofeo en su estadio, pero nunca se hizo ese anuncio de manera oficial.