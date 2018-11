10 de diciembre del 2015: El sueco Andreas Stahl iba a ser la siguiente víctima de los brutales puños de Ponzinibbio. El argentino se impuso en el UFC FIGHT NIGHT 80, que se disputó en el The Chelsea at the Cosmopolitan de Las Vegas. A los 4:25 del primer round sacó una lluvia de golpes que derrumbó por completo a Stahl.