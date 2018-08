Por otra parte, como había se había retirado ovacionado, agradeció a los fanáticos por apoyar al equipo y no dejarse influenciar por lo que circula en los medios de comunicación. "Nuestros aficionados no leen los periódicos, no ven la televisión, son más inteligentes que eso. Ellos respondieron de una manera asombrosa pese a la derrota", destacó.