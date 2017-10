"Me llamó un amigo mío que era ministro y me dijo que Florentino Pérez quería comer conmigo. Era la enésima persona que me lo proponía. Acepté sólo un café y fue a decirle todo lo que pensaba. Se lo trago todo. Una semana después me llamó él mismo y me convenció para cenar. En la comida, salió tema de las torres y me dice: '¿Cuánto cuesta que mires para otro lado?'. Es la primera y la única vez que me ha pasado", relató.