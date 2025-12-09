Cultura

El joropo obtiene reconocimiento mundial como símbolo cultural de Venezuela

La manifestación artística que involucra música y danza, tradicional de los llanos venezolanos, fue declarara “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO

El joropo de Venezuela es
El joropo de Venezuela es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

El joropo de Venezuela, un género tradicional que fusiona música, canto y baile, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras la declaración de la Unesco este martes. Este género musical de influencias indígenas, africanas y europeas se originó en los Llanos venezolanos y colombianos que comparten frontera. En 2014, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

El joropo que forma parte de las tradiciones venezolanas combina instrumentos como arpa, cuatro, maracas, bandola y violín, mientras que los bailarines golpean constantemente el suelo con los pies al ritmo de la música. En su vestimenta las mujeres suelen usar faldas largas y floreadas, y los hombres visten de blanco con su característico sombrero de ala ancha.

El joropo es una expresión musical y dancística que surgió durante la época colonial. Su origen mezcla elementos indígenas, africanos y europeos, resultado del encuentro cultural entre habitantes originarios, esclavos africanos y colonizadores españoles. En sus inicios, el término “joropo” aludía a fiestas populares con música y baile, realizadas en celebraciones religiosas y eventos sociales rurales. Con el tiempo, se consolidó como símbolo de identidad venezolana, extendiéndose desde los Llanos hasta otras regiones.

El joropo cuenta con variantes
El joropo cuenta con variantes regionales como el central, el oriental y el llanero, cada una con su propio estilo

La tradición del joropo se transmite de generación en generación mediante la práctica comunitaria y la oralidad. Las letras de las canciones suelen narrar historias de la vida llanera, el trabajo en el campo y la naturaleza. El baile se caracteriza por el zapateo y figuras que representan la armonía entre pareja y música. El joropo es interpretado en festivales, competencias y reuniones familiares, reafirmando su vigencia en la cultura venezolana. Actualmente, cuenta con variantes regionales, como el central, el oriental y el llanero, cada uno con particularidades rítmicas y coreográficas.

Los venezolanos calificaron este reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, como una “excelente noticia” en medio de la incertidumbre por la crisis entre Caracas y Washington. La presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe desde agosto y la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales luego de una alerta de seguridad en el espacio aéreo, inquieta a la población por un posible conflicto armado.

Este género musical tradicional fusiona
Este género musical tradicional fusiona influencias indígenas, africanas y europeas en los Llanos venezolanos y colombianos

La comunidad musical espera que con este reconocimiento se difundan más los ritmos tradicionales y formen parte nuevamente de los actos culturales de los centros educativos. “Esta nominación es un llamado de atención del valor de la cultura, ya que el folklore es la expresión más pura de un pueblo. El joropo necesita de este impulso para acercarse a las nuevas generaciones y mantenerse vivo”, dijo la cantante Annaé Torrealba, hija de uno de los más importantes compositores de la música tradicional Juan Vicente Torrealba.

La música folclórica o popular se escucha más en el interior del país que en la capital donde las emisoras de radio suelen solo transmitirla en la madrugada, por lo que sus autores piden ampliar su divulgación. “Hay diversos grupos y creadores de música venezolana no tan conocidos como los de géneros comerciales y tropicales, pero hay muchos jóvenes a los que les gusta el joropo, por lo que hace falta más apoyo y más espacios o tarimas para llegar al público en vivo”, advirtió Torrealba.

Fuente: AFP

