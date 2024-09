Qué leer esta semana: Haruki Murakami, clases de literatura rusa y cómo superar vínculos traumáticos

Tres libros para agregar a la biblioteca digital y empezar a leer esta semana

Cada semana es una oportunidad para desconectar y perderse en una buena lectura. Ya sea que uno cuenta unos minutos libres o una hora, siempre es el momento ideal para abrir un libro y disfrutar. Pero a veces, encontrar esa historia que te atrape de inmediato no es tan sencillo, y elegir la lectura perfecta puede convertirse en un pequeño reto. La búsqueda del libro adecuado puede sentirse como una tarea difícil, pero una vez que lo encuentras, la recompensa vale la pena.

Infobae Cultura hizo una selección de tres títulos esenciales para comenzar a leer. Y con una ventaja: aprovechar los precios convenientes en sus versiones de libro electrónico.

En esta recomendación, los libros del reconocido escritor japonés, eterno candidato al Nobel, Haruki Murakami; de la escritora, ensayista y docente Sylvia Iparraguirre; y de la psicóloga holística (conocida en redes como @@the.holistic.psychologist), Nicole LePera. Además, un bonus track gratis imperdible de Nikolái Gógol.

“La ciudad y sus muros inciertos”, de Haruki Murakami

"La ciudad y sus muros inciertos", de Haruki Murakami (Tusquets Editores)

Haruki Murakami regresó a la literatura con La ciudad y sus muros inciertos, su novela después de seis años de espera. Publicada en 2023 en japonés y traducida al español este año, la obra aborda temas centrales como el amor perdido y la búsqueda de la identidad. Con su estilo característico, el eterno candidato al Nobel explora lo humano a través de una trama que mezcla lo cotidiano y lo surreal, elementos que lo han convertido en una figura clave de la literatura contemporánea.

La ciudad y sus muros inciertos (Ed. Argentina) Por Haruki Murakami eBook Gratis Descargar

Murakami comenzó a escribir La ciudad y sus muros inciertos en 2020, en plena pandemia de Covid-19 y poco antes de la invasión rusa de Ucrania. Estos eventos globales influyeron en la creación de la obra, según el propio autor, quien señaló que el cambio dramático en el orden mundial se reflejó en su proceso creativo.

¿Cuál es la trama? El autor de Tokio blues y 1Q84 narra la historia de un joven, el protagonista de la novela, que se enamora de una chica que, poco después, desaparece de su vida. Durante sus encuentros, ella le habla de una misteriosa ciudad amurallada en otro mundo, donde cree que reside su verdadero yo. Con el tiempo, le envía una carta que parece ser una despedida, lo que lo sume en una profunda tristeza. Años más tarde, el protagonista descubrirá que esa ciudad existe, en un universo donde la realidad y los sueños se entrelazan.

“Clases de literatura rusa”, de Sylvia Iparraguirre

"Clases de literatura rusa", de Sylvia Iparraguirre (Alfaguara)

Lo primero que puedo decir de este libro es que nunca escuché hablar a nadie con tanta pasión y conocimiento sobre literatura rusa como lo hace Sylvia Iparraguirre. Y esa fascinación por autores como Pushkin, Gógol, Dostoievski, Tolstói y Chéjov queda plasmada de lleno en Clases de literatura rusa.

Escritora, ensayista y docente, Iparraguirre convierte en libro dos seminarios dictado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) en 2014 y 2015, sobre estos autores y propone una lectura de sus obras en diálogo con su contexto histórico y cultural.

Clases de literatura rusa Por Sylvia Iparraguirre eBook $ 6,99 USD Comprar

Iparraguirre da cuenta de la relevancia de estos autores como intérpretes de una sociedad marcada por el poder absoluto del zar y la opresión rural, cuyas obras reflejan las tensiones de su época. Obras como Guerra y paz, Crimen y castigo, Ana Karenina, sostiene la escritora, se los ha leído desarraigados, sin la comprensión del contexto. Esa deuda viene a saldar este libro.

En una entrevista con Infobae, la autora de Clases de literatura rusa dijo que “Leer a Tolstói supera cualquier taller literario, todo aspirante a escritor debería leer su obra”. Y agregó: “Hay un paralelismo entre el nacimiento de nuestra literatura argentina y la rusa”.

“Cómo ser el amor que buscas”, de la doctora Nicole LePera

"Cómo ser el amor que buscas", de Nicole LePera (VyR Editoras)

En Cómo ser el amor que buscas, la doctora Nicole LePera, psicóloga clínica por la Universidad de Cornell y The New School for Social Research, y autora bestseller del New York Times, ofrece una guía práctica para superar vínculos traumáticos y construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la compasión.

A través de su enfoque holístico, la psicóloga enseña cómo desarrollar seguridad emocional y mental, identificar necesidades insatisfechas, y romper con ciclos dolorosos que obstaculizan la capacidad de amar plenamente.

Cómo ser el amor que buscas Por Nicole Le Pera eBook $ 10,99 USD Comprar

LePera pone el foco en la importancia de la resiliencia emocional y la coherencia del corazón para lograr conexiones profundas, tanto con uno mismo como con los demás.

Con su amplia experiencia en psicología clínica y su influyente comunidad de seguidores, la autora proporciona en Cómo ser el amor que buscas herramientas para reconectar con la sabiduría interna y alcanzar una sanación emocional auténtica, recordando que el amor comienza dentro de cada uno.

Bonus track: “El capote”, de Nikolái Gógol (Gratis)

“El capote”, de Nikolái Gógol

El capote, una de las obras más emblemáticas de Nikolai Gógol, narra la vida de Akaki Akákievich, un humilde funcionario en San Petersburgo cuyo mundo gira en torno a la rutina burocrática. Su vida, marcada por la indiferencia y el anonimato, cambia cuando decide ahorrar para comprar un nuevo capote que lo proteja del implacable invierno ruso.

Pero cuando por fin lo consigue seguirá notando frío, el frío gélido que habita en los corazones de las personas que le rodean. El cuento, escrito entre 1839 y 1841, y publicado en 1842, es uno de los relatos incluidos en el libro Historias de San Petersburgo y construye uno de los personajes más conmovedores de la literatura.

El capote Por Nikolai Gogol eBook Gratis Descargar

Gógol utiliza esta historia para retratar la opresiva vida de la clase baja en la Rusia imperial y la crueldad del sistema burocrático. A través de Akaki, el autor expone la indiferencia de la sociedad hacia los más vulnerables y el desdén con que son tratados aquellos que ocupan los estratos más bajos del poder. La pérdida del capote, que culmina en una tragedia personal, representa el desmoronamiento de la única fuente de consuelo del protagonista.

La obra, breve, pero profunda, es considerada una crítica mordaz de la alienación y el desamparo humano en una sociedad jerárquica y deshumanizante. El capote influyó profundamente en la literatura universal, como en Herman Melville y Franz Kafka, que presentarán a Bartleby y a Gregor Samsa, dos personajes descendientes directos de Akaki, y consolidó a Gógol como uno de los grandes maestros de la narrativa del siglo XIX.