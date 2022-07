Un texto para descubrir, de manera sencilla, la mejor forma de combinar comida y bebida

Imagen de referencia (Foto: Twitter/@FoodandTravelMX) Feria del vino Querétaro 2022

Javier Campo González (Tortosa, 1968), docente y comunicador español, presenta, en su debut literario, un libro que propone como texto dirigido a estudiantes de gastronomía y sumillería que busquen profundizar la armonía entre comida y bebida para propiciar grandes momentos alrededor de esta experiencia. El Arte del Maridaje es un ensayo cercano que extiende el alcance de estas prácticas a todos los públicos de manera cercana y clara.

Portada de ´El arte del maridaje´, Javier Campo González, Círculo Rojo Grupo Editorial (2022)

El autor tiene consolidada una comunidad en redes sociales con la que comparte su contenido orientado a promover la cultura de de las bebidas y principalmente la del vino, en la que profundiza destacando sus atributos y adecuado consumo, brindando pautas claras y claves para disfrutarlo.

El autor es sommelier autodidacta, un amante del vino y los destilados, se ha destacado como escritor de vinos en varias revistas espe­cializadas, combinando su trabajo de manera muy interesante y armónica al llevar esta cultura por medio de su conocimiento práctico y también de sus letras, presentando a sus lectores en este arte, rompiendo las barreras que puedan existir entre el consumidor común, aquel que desea aprender a beber adecuadamente vino, ya sea por informarse más, o bien, por adentrarse en una práctica que diariamente gana adeptos en todo el mundo creando comunidades especializadas que centran la experiencia en el deleite de los sentidos.

Así, este autor reconoce que ha tratado de huir de los tópicos. “Es un libro en el que cada ejemplo ha sido contrastado. No concibo hablar de maridaje sin probar la comida y la bebida”, explica Campo González, autor de ‘El arte del maridaje’, una publicación de el sello Círculo Rojo Grupo Editorial, herramientas necesarias con una propuesta para poder experimentar más allá de las reglas, conocer las diferentes técnicas culinarias y entregarse al disfrute de los sabores “para maridar hay que probar. Esto es una máxima. No vale inventar. (...) en el libro hablo de que hay muchos textos que hablan de maridaje, pero en términos muy genéricos, por lo que el acierto es aleatorio, o son muy técnicos y complejos, sobre todo teniendo en cuenta que no todos los restaurantes tienen un laboratorio o un equipo de I + D”, agregó el especialista.

(Shutterstock)

“El arte del maridaje’' está disponible en su edición digital en Amazon y también en papel, para todos aquellos que desean emprender un viaje a los sabores, fragancias, para conocer técnicas culinarias, entrenar los sentidos y propiciar encuentros culturales a través del descubrimiento de un arte exquisito que está hoy al alcance de todas y todos, es una lectura para los que “desean buscar y, sobre todo, para los que quieren encontrar”.





Ficha

Título: El arte del maridaje

Autor: Javier Campo González

Categoría: Comidas, enología bienestar

Editorial: Círculo Rojo

Año: 2022





