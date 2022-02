Libros de mujeres en el Hay Festival 2022

Reni Eddo-Lodge, autora de ‘Why I am not longer talking to white people about race’ (2017) invitada al Hay Festival 2022. Foto: Suki Dhanda/The Observer

Hicimos una selección de los libros escritos por invitadas ilustres en esta edición del Hay Festival para que no solo goce de grandes lecturas, también para que conozca a las grandes mujeres que están detrás de ellos.

Piedad Bonnett

Una de las figuras más importantes de la escena literaria colombiana de este tiempo sin duda es esta antioqueña que más que una de las más poderosas plumas del momento, es un faro para la nueva generación de escritoras en América Latina. Bonnett es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, donde trabajó como profesora durante más de treinta años, y tiene una maestría en Teoría del Arte y la Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia.

Ha publicado ocho libros de poemas. Con ‘El hilo de los días’ ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en 1994, y con ‘Explicaciones no perdidas’, el Premio Casa de América de poesía americana (2011). En 2012 recibió el premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval de Aguascalientes, México, por el aporte de su obra a la lengua castellana, en 2013, el Premio Casa de las Américas de Cuba y en 2017 el XIX Premio de Poesía Generación del 27, en Málaga, España.

Tiene numerosas antologías poéticas, entre las que se cuentan Lo demás es silencio (Hiperión, 2003) y Los privilegios del olvido (Fondo de Cultura Económica, 2008). Piedad Bonnett es autora, además, de cinco obras de teatro montadas por el Teatro Libre, de cuatro novelas: ‘Después de todo’ (2001), ‘Para otros es el cielo’ (2004), ‘Siempre fue invierno’ (2007), y ‘El prestigio de la belleza’ (2010), y de un libro testimonial sobre la muerte de su hijo, ‘Lo que no tiene nombre’ (2013). Su obra más reciente se titula ‘Qué hacer con estos pedazos’ (2021) Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, griego, portugués y sueco.

La poeta y escritora colombiana Piedad Bonnett habla durante entrevista con Efe el 17 de noviembre de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Velia Vidal

Esta mujer ha desarrollado su carrera entre partidas y regresos, entre Antioquia y Chocó entre las comunicaciones y la gestión cultural. Velia es fundadora y directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete, una organización que apuesta al cierre de brechas en el departamento del Chocó, mediante la generación de encuentros en espacios culturales y educativos alrededor de las artes y la lectura. Motete organiza la Fiesta de la Lectura y Escritura del Chocó (FLECHO), que ha contado con la presencia de reconocidos autores nacionales y con la participación de más de diez mil visitantes en Quibdó, Bahía Solano e Istmina. Vidal fue becaria del Diplomado Pacífico en Escritura Creativa, del Instituto Caro y Cuervo y el Fondo Acción, en el que escribió el cuento infantil «Bajo el yarumo», que hace parte de la publicación Maletín de relatos pacíficos.

En 2019 participó en el proyecto artístico Al otro lado del Istmo, de Magdalena Wallport y Elkin Calderón, en el marco del cual escribió un texto que se publicó en el libro Oír somos río; fue invitada a la edición especial de London Magazine sobre Colombia y fue invitada a cuestionar la relación del Museo Británico con sus colecciones de América Latina. Su más reciente libro es Aguas de estuario (2021), una obra epistolar en donde relata sus experiencias con su trabajo en territorios.

Velia Vidal, fundadora y directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete en el Chocó. Foto: Elizabeth Gallón Droste

Yolanda Reyes

Ganadora del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2020 por el conjunto de su obra, Yolanda Reyes es la autora colombiana que mejor entiende y escribe sobre el juego de ser niño. En este género destaca con títulos como ‘El terror de Sexto «B»’ (1995) o ‘María de los dinosaurios’ (1998). Reyes también ha publicado una novela dirigida al público adulto, Pasajera en tránsito (2006), y es columnista en el periódico El Tiempo. Su más reciente producción literaria es el libro de ensayo ‘El reino de la posibilidad’, donde reflexiona sobre el lenguaje, las emociones y cómo nuestras narrativas personales y compartidas están intrínsecamente unidas a la lengua.

Reni Eddo-Lodge

Nacida en Londres, Reni es una de las voces más influyentes en torno al debate sobre la raza en la actualidad es una reconocida periodista, escribe en medios como The New York Times, The Voice, Daily Telegraph o The Guardian. Ha sido seleccionada como una de las 100 mujeres más inspiradoras por Elle Magazine, una de las 30 mejores jóvenes en medios digitales por The Guardian y ha sido galardonada con el premio Women of the World Bold Moves. Su primer libro ‘Why I am not longer talking to white people about race’ (2017), basado en la entrada del blog con el mismo nombre que se hizo viral en 2014 y le ha valido amplio reconocimiento en todo el mundo. Este libro aborda en profundidad el racismo estructural y la constante negación al respecto, el estigma sobre los grupos no blancos y/o racializados, el privilegio blanco y los vínculos entre raza, género y clase social.

Adela Cortina

Esta catedrática española de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia es miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, como la primera mujer que ingresó desde su fundación en 1857. Es directora del Máster y Doctorado Interuniversitarios «Ética y Democracia» y de la Fundación ÉTNOR. Asimismo es Doctora Honoris Causa por doce universidades nacionales y extranjeras, y en diversas ocasiones ha hecho parte del jurado de los Premios Príncipe y Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y de Ciencias Sociales.

Entre sus obras se destaca ‘Ética mínima (1986), Ética sin moral (2010), Ética aplicada (1996) y ‘Ciudadanos del mundo’ (1999), ‘¿Para qué sirve realmente la ética? (2013) y ‘Aporofobia’ (2017), estos dos últimos publicados en Paidós.

Adela Cortina, catedrática española de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Foto: Asociación editores de Madrid

Yolanda Ruiz

Con más de 36 años de experiencia, la periodista ha trabajado en medios escritos, televisión y radio. Fue directora de noticias en RCN Radio y columnista del periódico El Espectador. En 2019, presentó su libro ‘En el filo de la navaja’, en el que expone los dilemas éticos que ha enfrentado durante su experiencia profesional. Es una de las periodistas más reconocidas y respetadas en Colombia por su trayectoria y credibilidad en los medios de comunicación.

Yolanda Ruiz (Colprensa - Luisa González)

Carmen Maria Machado

Es autora del bestseller de memorias ‘En la casa de los sueños’ (2021) y de la premiada colección de relatos ‘Su cuerpo y otras fiestas’ (2018). Ha sido finalista del National Book Award y ganadora del Bard Fiction Prize, el Lambda Literary Award for Lesbian Fiction, el Lambda Literary Award for LGBTQ Nonfiction, el Brooklyn Public Library Literature Prize, entre otros. El New York Times incluyó ‘Su cuerpo y otras fiestas’ en la lista de La nueva vanguardia, posicionándolo como uno de los 15 libros más relevantes de la literatura femenina que están moderando la forma como leemos y escribimos ficción en el siglo XXI.

Sus ensayos, ficciones y críticas han aparecido en el New Yorker, el New York Times, Granta, Vogue, This American Life y Harper’s Bazaar. Tiene un máster del Iowa Writers’ Workshop y ha recibido becas y residencias de la Fundación Guggenheim, Machado vive en Filadelfia y es artista residente en la Universidad de Pensilvania.