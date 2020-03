Esa sensibilidad estética se mezcló con su herencia activista y dio lugar a un hip hop que hasta el momento no se veía. Empezó en 1991 con 2Pacalypse Now, su disco debut. En total publicó seis álbumes de estudio. Tupac es representante de un subgénero dentro del hip hop, el gangsta, que tenía por objetivo contar lo que sucedía en las calles. Los noventa no fueron una década fácil. Ilegalidad y marginalidad. Ante la fragmentación social, en los suburbios se formaban bandas por barrio para defenderse, no sólo de la policía, también de las otras bandas de los otros barrios. El consumo de drogas se propagaba y eso le servía al Estado para reprimir y disciplinar a la sociedad. “El Gobierno habla de guerra contras las drogas. No existe tal cosa (...) Estamos permitiendo el genocidio”, decía Tupac, con una lucidez que descollaba.