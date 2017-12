Sumo nunca llegó a ser masivo. Tocó, sí, en festivales multitudinarias pero nunca fue mainstream. Grabó un demo en 1983, Corpiños en la Madrugada, luego tres discos de estudio —Divididos por la Felicidad (1985), Llegando los Monos (1986) y After Chabón (1987)—, uno en vivo y la rareza Fiebre (1989) post mortem de Luca. Presentó algunos de ellos en Obras, recorrió algunas ciudades del interior, también hizo shows en Uruguay, pero nunca fueron mainstream. No porque no quisieran serlo, sino porque esa no era su motivación. ¿Entonces cuál era? Posiblemente ninguna. No hay sueños que cumplir. El rock no vino a cumplir tus sueños.