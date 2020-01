Es el cuarto largometraje realizado por Studio Ghibli, del cual Totoro es su logotipo. Fue elegida por la revista británica Time Out como la mejor película de animación de la historia. Hoy en día el personaje Totoro es un ícono pop que incluso los que no vieron la película pueden reconocerlo.​ Es para los niños japoneses lo que Mickey Mouse o Winnie the Pooh para los occidentales.