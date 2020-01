¿Es un elogio para un escritor que el Estado se pronuncie contra él? Claro. Algo así experimentó Tomás Eloy Martínez, de quien hoy se cumplen diez años de su fallecimiento. “Es un ex tucumano”, había sentenciado la ex senadora Beatriz Rojkés de Alperovich en referencia a uno de los más grandes escritores y periodistas que dio la Argentina, debido a un artículo que no fue de su agrado. “Lamentablemente (Martínez) no le hace bien a Tucumán. Cuando un periodista tiene los medios a su disposición, debe ser muy responsable con lo que dice; independientemente de lo que piensa, deben pensar que primero está Tucumán, y esa es una responsabilidad que permanentemente les pido a los medios”, buscó aclarar la entonces primera dama de la provincia. En lugar de un premio, el Estado le había quitado la tucumanidad. Buen elogio para un escritor.