Aunque la nueva versión de La conjura contra América creada por el padre de series con una inteligentísima mirada sobre la política y la sociedad como The Wire y Show Me A Hero todavía no se estrenó, David Simon adelantó que el eje de la adaptación de la novela de Philip Roth, con quien trabajó hasta poco antes de su muerte, está en el modo en que la demagogia alcanza el poder con promesas hechas en los términos más simples posibles y la demonización del otro. Sin embargo, confundir a Charles Lindbergh con Donald Trump sería un error al que Roth se opuso desde el principio. “Lindbergh fue un héroe sobresaliente y un ícono americano, tuvo el poder que Trump como presentador de un reality show y empresario de casinos nunca tuvo. Y aún así, pudo capitalizar lo que tenía”, le advirtió el escritor.