¿Habrá sido por culpa de "aquellos para quienes cualquier forma artística es sospechosa si no refuerza el dogma del momento sobre el vasto dominio de lo erótico", como le dice Roth a un periodista, que a pesar de los premios y honores recibidos en su país no pudo alcanzar el Premio Nobel? Cuatro años antes de morir, con el brillo intacto de su ironía en pie, Roth dijo: "Me gustaría saber si me habría ganado el favor de la Academia Sueca si en lugar de titular El mal de Portnoy lo hubiese titulado El orgasmo bajo el capitalismo rapaz".