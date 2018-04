Una hora más tarde, a las nueve y media, oye un ruido, un crujido de maderas, y supone que se debe a la rotura y caída de los listones de una caja con naranjas que hay en la cocina. No le da importancia, y sigue leyendo.

Pero media hora después, la nursery vuelve al cuarto del bebé… ¡y descubre que no está en su cuna! Se inquieta y le pregunta a la madre, que acaba de salir del baño, si el bebé está con ella. Pero no está… y la alarma se adueña de la casa.