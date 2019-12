Otro módulo de la colección es Surrealismo internacional, que cuenta con una selección de obras que reflejan los orígenes de dicha vanguardia artística en el París de la década del veinte a través de sus principales exponentes, así como de obras que dan cuenta de las repercusiones y reapropiaciones posteriores del surrealismo del otro lado del Atlántico. De esta manera, a lo largo de la sala se ubican trabajos de Salvador Dalí, Pablo Picasso y René Magritte pero también de quienes desde Latinoamérica leyeron bajo su propia lupa a esta corriente que venía del viejo continente y se inspiraba en las ideas de Sigmund Freud. Es el caso de La Vertu noire (1943) de Roberto Matta, Petit Sphinx hermite (1948) de Leonor Fini, Ibaye (1950) de Wifredo Lam y Do you know my aunt Liza? (1941) y Transference (1963), ambos de la inglesa nacionalizada mexicana Leonora Carrington.