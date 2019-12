“¿Está más corto? Me gusta más largo”, le dice Charlie a Nicole cuando observa que su ex esposa modificó el aspecto de su cabello. Ella se ríe de lo absurdo que suena ese comentario hiriente y desubicado. Una crítica que esconde algo mucho más profundo: el matrimonio se rompió cuando Nicole decidió cambiar algunas cuestiones de su vida. Un deseo que Charlie jamás comprendió ni acompañó. Quien fue la actriz de su adorada obra ya no quiere serlo. Ahora anhela construir una carrera con nombre propio en televisión, y más adelante lanzarse a dirigir ella misma. El pelo no es un detalle menor en esta película: Nicole se encargó de cortarle el cabello a su marido y a su hijo mientras fueron una familia de tres. Desde que ya no viven juntos Charlie no se volvió a cortar el pelo. A pesar del manojo de enojos, Nicole se da cuenta de la desprolijidad que carga en su cabeza su ex marido. Raro en él, siendo tan prolijo. Entonces le ofrece cortárselo, porque las costumbres son lo más difícil de deshacer. Tal como sucede cuando Charlie apaga la luz de una casa que ya no le pertenece.